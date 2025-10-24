إعلان

وفاة الشيخ علي عبد الباقي الأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:46 م 24/10/2025

مجمع البحوث الإسلامية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، الشيخ علي عبد الباقي شحاتة، الأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية، الذي وافته المنية بعد مسيرة علمية حافلة بالعطاء والدعوة وخدمة الدين والوطن.

وأكد المجمع في بيان له، اليوم، أن الراحل الكريم كان مثالًا للعالم الأزهري الجليل الذي جمع بين العلم الراسخ والخلق الرفيع، وأسهم بعلمه وفكره في دعم رسالة الأزهر ونشر الوسطية ومواجهة الفكر المتطرف، كما ترك بصمات واضحة في تطوير العمل بالمجمع خلال فترة توليه الأمانة العامة.

وتقدم مجمع البحوث الإسلامية والأعضاء وقطاعاته كافة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وتلامذته ومحبيه، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، {إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجمع البحوث الإسلامية الأزهر الشريف علي عبد الباقي شحاتة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الجمعة