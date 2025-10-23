التنمية المحلية توضح آليات ضبط تعريفة الركوب بعد زيادة أسعار الوقود

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن الوزارة اتخذت إجراءات صارمة لمنع استغلال المواطنين من قبل سائقي المواصلات العامة عقب تعديل أسعار البنزين.

وقال قاسم، خلال تصريحاته في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، إن الوزارة توفر آليات سهلة للإبلاغ عن المخالفات، حيث يمكن للمواطنين تقديم شكاوى مرفقة بصور المركبات المخالفة أو أرقام لوحاتها.

وأضاف أن الشكاوى تُحال فورًا إلى المحافظات لاتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن تعريفة الركوب الرسمية تُوضح على ملصقات داخل المركبات، مما يتيح للركاب التحقق من الأجرة المقررة حتى لو ركبوا من منتصف الخط.

وأكد أن أي سائق يتلاعب بالتعريفة أو يقسم خطوط السير لتحقيق أرباح غير مشروعة يواجه تحقيقًا وعقوبات رادعة.

وتابع قاسم أن غرفة عمليات "صوتك مسموع"، التي أُطلقت في أكتوبر 2018، استقبلت حوالي 200 شكوى خلال الـ24 ساعة الأولى من محافظات مثل القاهرة، الجيزة، والإسكندرية.

وأشار إلى أن هذه الشكاوى تم التعامل معها بسرعة من خلال غرف عمليات مرتبطة بـ27 محافظة، مما يعكس كفاءة المنظومة الرقابية.

وأكد أن الزيادة في تعريفة الركوب، التي تراوحت بين 12% و15%، تم تحديدها بعناية بناءً على مسافات الخطوط ومعادلات سعرية تضمن العدالة بين السائقين والركاب.