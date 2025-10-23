الرئيس السيسي يشكر ملك بلجيكا على حفاوة الاستقبال في بروكسل

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص الشكر لجلالة الملك فيليب، ملك بلجيكا، على حفاوة الاستقبال اليوم في بروكسل.

وقال الرئيس على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أتوجه بخالص الشكر لجلالة الملك فيليب، ملك بلجيكا، على حفاوة الاستقبال اليوم في بروكسل، وعلى ما يجمع بلدينا من علاقات ثنائية قوية ومتميزة.

وتابع بالقول: كما أعرب عن تقديري للسيد أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على استضافة القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الإستراتيجية.. كانت المناقشات ثرية وبنّاءة، وأكدت عمق العلاقات بين الجانبين، والتي بلغت مستوى غير مسبوق من التوافق.

واختتم حديثه قائلا: أتطلع إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وإلى القمة الثانية التي ستستضيفها مصر عام 2026.