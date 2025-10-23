إعلان

الرئيس السيسي يشكر ملك بلجيكا على حفاوة الاستقبال في بروكسل

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

09:11 م 23/10/2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص الشكر لجلالة الملك فيليب، ملك بلجيكا، على حفاوة الاستقبال اليوم في بروكسل.

وقال الرئيس على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أتوجه بخالص الشكر لجلالة الملك فيليب، ملك بلجيكا، على حفاوة الاستقبال اليوم في بروكسل، وعلى ما يجمع بلدينا من علاقات ثنائية قوية ومتميزة.

وتابع بالقول: كما أعرب عن تقديري للسيد أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على استضافة القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الإستراتيجية.. كانت المناقشات ثرية وبنّاءة، وأكدت عمق العلاقات بين الجانبين، والتي بلغت مستوى غير مسبوق من التوافق.

واختتم حديثه قائلا: أتطلع إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وإلى القمة الثانية التي ستستضيفها مصر عام 2026.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي عبدالفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي يشكر ملك بلجيكا جلالة الملك فيليب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اعترافات جديدة في تحقيقات "جريمة المنشار": أبويا مالوش ذنب وده اللي حصل
رئيس المخابرات العامة يستقبل الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
خاص.. تفاصيل مشادة صلاح وسلوت داخل غرفة الملابس: "ده قلة احترام"