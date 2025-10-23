إعلان

كم يبلغ حجم التبادل التجاري المصري مع الاتحاد الأوروبي؟

كتب : حسن مرسي

05:59 م 23/10/2025

التبادل التجاري المصري مع الاتحاد الأوروبي

أكد السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، أن القمة المصرية الأوروبية الأخيرة عكست الزخم الكبير في العلاقات بين القاهرة والاتحاد الأوروبي.

وقال حامد، خلال مداخلته عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن هذه القمة تُعد تتويجًا لسلسلة من التطورات الإيجابية، خاصة في المجال الاقتصادي، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين الطرفين إلى 32 مليار يورو في 2024.

وأضاف أن الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي شهدت نموًا ملحوظًا، حيث قفزت من 6 مليارات يورو في 2015 إلى 13 مليار يورو في 2024.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس جهود الدولة المصرية في تعزيز قطاع الصادرات وجذب الأسواق الأوروبية للمنتجات المصرية عالية الجودة.

وتابع حامد قائلًا إن الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي سجلت زيادة طفيفة من 19 مليار يورو إلى 20 مليار يورو خلال الفترة ذاتها.

وأكد أن هذا التوازن يبرز نجاح سياسة إحلال الواردات التي تنتهجها مصر، مما يعزز الاستقلالية الاقتصادية ويقلل الاعتماد على الواردات الخارجية.

