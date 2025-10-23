آخر موعد لتلقي طلبات الحج السياحي 2026

أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن شركات السياحة المعتمدة تواصل استقبال طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1447 هـ / 2026 م، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة للحج السياحي التي اعتمدها وزير السياحة والآثار مؤخرًا.

وأوضحت الغرفة، في بيان، اليوم، أن آخر موعد لتلقي طلبات الحج السياحي هو يوم 30 أكتوبر الجاري، داعية المواطنين الراغبين في أداء الفريضة هذا العام إلى سرعة التقديم عبر الشركات السياحية المعتمدة، لضمان استكمال جميع الإجراءات داخل المواعيد المحددة دون تأخير.

وأشارت الغرفة، إلى أن برامج الحج التي تقدمها شركات السياحة تحظى بإقبال متزايد من المواطنين، لما تتمتع به من تنظيم دقيق وجودة عالية في الخدمات، بالإضافة إلى تنوع مستويات الإقامة والخدمات بما يتناسب مع مختلف الفئات الاجتماعية.

وأكدت أن الحج السياحي يتميز بالشفافية الكاملة في الأسعار والإجراءات، مع حرص الشركات على توفير رحلة حج آمنة وميسرة بالتنسيق الكامل مع وزارة السياحة والآثار والجهات السعودية المختصة.

وشددت غرفة شركات السياحة، على أن جميع الشركات المصرح لها بتنظيم رحلات الحج السياحي ملتزمة تمامًا بالضوابط المعتمدة لضمان راحة وسلامة الحجاج المصريين، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات منذ لحظة التقديم وحتى العودة إلى أرض الوطن.

وأكدت الغرفة، أن اختيار الحجاج سيتم إلكترونيًا لضمان مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية التامة بين جميع المتقدمين، مشددة على أن الهدف هو تقديم تجربة حج متميزة تعكس سمعة القطاع السياحي المصري وقدرته التنظيمية العالية.

