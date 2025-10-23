المصري الديمقراطي: نحن حزب الشعب المصري بكل فئاته

قال أحمد علاء فايد، المنسق العام للحملة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لعام 2025، إن خوض الحزب لانتخابات مجلس النواب يأتي تعبيرًا عن تطلعات الشعب وآماله، وتجسيدًا لاهتمامه بقضايا المواطنين وهمومهم اليومية.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للإعلان عن برنامجه الانتخابي واستعداده للمشاركة في انتخابات مجلس النواب المقبلة.



وأضاف "فايد"، أن الحزب المصري الديمقراطي هو حزب الشعب المصري بكل فئاته، مؤكدًا أن مواقفه من عدد من القوانين والملفات التشريعية مثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونظام البكالوريا جاءت بالرفض، لأنها تعبّر عن نبض الشارع وتعكس ما يحمله المواطنون من تطلعات وآراء حقيقية.



وأشار المنسق العام، إلى أن مشاركة الحزب في العملية الانتخابية تهدف إلى إثراء الحياة السياسية، وإيصال رسالة واضحة للمواطنين مفادها: "نحن معكم، ونعبر عن كل ما تطمحون إليه".



