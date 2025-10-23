إعلان

بدء مؤتمر الحزب المصري الديمقراطي للإعلان عن برنامجه الانتخابي

كتب : مصراوي

12:57 م 23/10/2025

المؤتمر الصحفي للحزب المصري

بدأ، قبل قليل، المؤتمر الصحفي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، للإعلان عن البرنامج الانتخابي لحملة "نواب 2025" والتعريف بمرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب المقبلة.


ويشهد المؤتمر حضور قيادات الحزب، وعدد من الصحفيين والإعلاميين، وسط اهتمام واسع ببرنامج الحزب ورؤيته لتعزيز المشاركة والمواطنة في الحياة السياسية.


