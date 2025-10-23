بدء مؤتمر الحزب المصري الديمقراطي للإعلان عن برنامجه الانتخابي

بدأ، قبل قليل، المؤتمر الصحفي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، للإعلان عن البرنامج الانتخابي لحملة "نواب 2025" والتعريف بمرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب المقبلة.



ويشهد المؤتمر حضور قيادات الحزب، وعدد من الصحفيين والإعلاميين، وسط اهتمام واسع ببرنامج الحزب ورؤيته لتعزيز المشاركة والمواطنة في الحياة السياسية.



اقرأ أيضًا:



حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23-10-2025







أسعار الحج الاقتصادي 2026 "طيران"







قانون الإجراءات الجنائية.. الحالات المسموح فيها دخول المنازل



