المتحف المصري بالتحرير يعوض غياب توت عنخ آمون بكنوز "تانيس"

نشرت الصفحة الرسمية للمتحف المصري بالتحرير صورا لمجموعة فريدة ومذهلة من كنوز تانيس، والتي تضم أقنعة جنائزية ذهبية وتوابيت فضية ومجوهرات قيمة تعود لملوك الأسرتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين.

وقد عثر على هذه الكنوز بمقابر تانيس (صان الحجر)، شرق الدلتا. وتُعرض بالدور العلوي بالمتحف.

ويأتي هذا بعد إغلاق قاعة الملك توت عنخ آمون، ونقل كل مقتنياته من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه بشكل رسمي يوم 1 نوفمبر المقبل.

