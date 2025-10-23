تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء ، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

شعبة المحمول: إيقاف 50 ألف هاتف في الأسواق رغم سداد رسومها

كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، عن أزمة تواجه قطاع تجارة الهواتف في مصر، مؤكداً إيقاف نحو 50 ألف هاتف محمول قادم من الخارج، وذلك رغم سدادها لكافة الرسوم والضرائب المستحقة عليها.

متحدث الوزراء: إجراءات مكثفة للتصدي للزيادات غير المبررة في أسعار السلع

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت "تحركات استباقية" قبل إعلان زيادة أسعار الوقود، وذلك بهدف احتواء تأثيرها على الأسواق وضمان عدم حدوث زيادات غير مبررة في أسعار السلع.

خبير مناعة: "كورونا" لا يزال موجودًا بين المصريين

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، من انتشار كبير للأمراض التنفسية والفيروسية في الوقت الحالي، مؤكدًا أن فصل الخريف يُعد البيئة الأكثر خصوبة لانتشار هذه الأمراض، بل وأصعب من فصل الشتاء في هذا الصدد.

وزير الاستثمار: نسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار، أن الحكومة المصرية تعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير في المنطقة، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية.

شعبة المستوردين تكشف نوعية السلع المتأثرة بزيادة أسعار البنزين

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أن التأثير الفعلي لزيادة أسعار البنزين الأخيرة على الأسواق محدود، ولن يطال جميع السلع والمنتجات بنفس الدرجة، محذرًا من تضخيم تأثير الزيادة واستغلالها كـ "شماعة" لرفع أسعار غير مبرر.

خبير اقتصادي : انخفاض الذهب "تصحيح طبيعي" والاتجاه العام لا يزال صاعداً

أكد المحلل المالي مازن أبو إسماعيل أن الانخفاض الذي سجلته أسعار الذهب مؤخراً لا يعكس مبالغة في تسعيره، بل يمثل "حركة تصحيح طبيعية" بعد موجة صعود قوية وصل خلالها المعدن الأصفر إلى مستويات تاريخية