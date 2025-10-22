شعبة المستوردين تكشف نوعية السلع المتأثرة بزيادة أسعار البنزين

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أن التأثير الفعلي لزيادة أسعار البنزين الأخيرة على الأسواق محدود، ولن يطال جميع السلع والمنتجات بنفس الدرجة، محذرًا من تضخيم تأثير الزيادة واستغلالها كـ "شماعة" لرفع أسعار غير مبرر.

وأوضح بشاي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن الزيادة في التكلفة ستتركز على السلع المرتبطة بالنقل المباشر والثقيل بين المحافظات، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة وبعض مستلزمات الإنتاج التي تعتمد بشكل كبير على الشاحنات والنقل الثقيل.

وانتقد رئيس لجنة التجارة الداخلية ربط البعض لأي زيادة سعرية بارتفاع البنزين تلقائيًا، مشيرًا إلى الجملة المتكررة في الأسواق: "الزيادة دي علشان البنزين"، ومؤكدًا أن هذا التبرير غالبًا ما يُستخدم في غير محله وبشكل غير دقيق.

وأضاف: "لا يمكننا تحميل جميع الزيادات على شماعة البنزين، فهناك عوامل أخرى تلعب دورًا هامًا في تحديد الأسعار، كارتفاع أسعار الشحن الدولية وتكلفة التشغيل الإجمالية." وشدد على وجود تباين بين السلع، قائلًا: "هناك فرق كبير بين سلعة تُنقل على 'تريلا' من محافظة لأخرى، وسلع تُنقل بكميات قليلة، فلا يصح أن نساوي في الزيادة بينهم."

وطالب المهندس متى بشاي المواطنين بضرورة التحلي بـ "الوعي الاقتصادي" وعدم الانجراف وراء التبريرات غير المنطقية لرفع الأسعار.

كما أشار إلى أن الشعبة العامة تقوم بتوعية التجار بضرورة إعادة دراسة تكلفتهم الحقيقية بشكل دقيق قبل اتخاذ أي قرار بزيادة أسعار البيع.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي: أوروبا لم تتأثر بتداعيات الهجرة غير الشرعية بفضل جهود مصر

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء.. ويعلق على القمة الأوروبية المصرية

مد التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر.. وتوجيهات عاجلة للمحافظات