أكد المحلل المالي مازن أبو إسماعيل أن الانخفاض الذي سجلته أسعار الذهب مؤخراً لا يعكس مبالغة في تسعيره، بل يمثل "حركة تصحيح طبيعية" بعد موجة صعود قوية وصل خلالها المعدن الأصفر إلى مستويات تاريخية.

وأوضح أبو إسماعيل، في حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، أن التراجع الأخير يمثل "فرصة دخول" للمستثمرين، مشدداً على أن الاتجاه العام للذهب يظل صاعداً طالما بقيت العوامل الأساسية الداعمة لارتفاعه قائمة.

أشار أبو إسماعيل إلى أن الدولار الأمريكي يسير في "مسار عرضي" بعد انخفاضه منذ بداية العام، مرجعاً ذلك إلى حالة الترقب الحذر لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أن الأهم هو لهجة الفيدرالي وليس القرار نفسه؛ حيث إن أي إشارات إلى القلق من التضخم قد تزيد من قوة الدولار، بينما قد يضعفه الموقف الأكثر تيسيراً.

أوضح أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 2% مؤخراً جاء نتيجة عوامل مستقلة عن سوق المعادن، أبرزها:شراء وزارة الطاقة الأمريكية لمليون برميل لتعزيز المخزون الاستراتيجي.

وذكر أن الانخفاض السريع الذي شهده البيتكوين الأسبوع الماضي أثار القلق وسحب السيولة من السوق. ورغم بعض الارتفاعات الطفيفة، يرى أن سوق العملات المشفرة لا يزال في حالة ترقب بسبب عدم وضوح الرؤية حول التطورات السياسية في الولايات المتحدة، خاصة ما يتعلق بالإغلاقات الحكومية المحتملة.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي: أوروبا لم تتأثر بتداعيات الهجرة غير الشرعية بفضل جهود مصر

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء.. ويعلق على القمة الأوروبية المصرية