السيسي: نعمل مع الاتحاد الأوروبي لوقف فوري لإطلاق النار بالسودان

كتب : محمد أبو بكر

11:57 م 22/10/2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي:" أكدت للقادة الأوروبيين اليوم خلال القمة المصرية الأوروبية عزم مصر بشأن الأوضاع في السودان وبحكم الروابط التاريخية والمصير المشترك، على مواصلة جهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار".

وأضاف: نتطلع للعمل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لإعلان هدنة إنسانية فورية وشاملة توقف المعاناة المستمرة لشعب السودان الشقيق.

وأوضح: عبرت عن تطلعي مع الجانب الأوروبي للعمل على الحفاظ على سلامة سودان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

