إعلان

وزير الري ووزير الطاقة الإيراني بالسعودية

كتب : مصراوي

06:29 م 22/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    وزير الري ووزير الطاقة الإيراني بالسعودية (3)
  • عرض 3 صورة
    وزير الري ووزير الطاقة الإيراني بالسعودية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-عمرو صالح:

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بالمهندس عبّاس علي آبادي وزير الطاقة الإيراني، وذلك على هامش مشاركة سيادته فى فعاليات "الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه" والمنعقدة اليوم الأربعاء الموافق ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .

وبحسب بيان الري تم خلال اللقاء مناقشة مقترحات التعاون بين مصر وإيران فى المجالات المختلفة المتعلقة بإدارة الموارد المائية

اقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي: أوروبا لم تتأثر بتداعيات الهجرة غير الشرعية بفضل جهود مصر

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء.. ويعلق على القمة الأوروبية المصرية

مد التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر.. وتوجيهات عاجلة للمحافظات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور هانى سويلم وزير الري وزير الطاقة الإيراني المهندس عباس علي آبادي المؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

العدل الدولية: لا يحق لإسرائيل ممارسة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة