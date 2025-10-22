وزير الري ووزير الطاقة الإيراني بالسعودية

كتب-عمرو صالح:

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بالمهندس عبّاس علي آبادي وزير الطاقة الإيراني، وذلك على هامش مشاركة سيادته فى فعاليات "الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه" والمنعقدة اليوم الأربعاء الموافق ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .

وبحسب بيان الري تم خلال اللقاء مناقشة مقترحات التعاون بين مصر وإيران فى المجالات المختلفة المتعلقة بإدارة الموارد المائية

اقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي: أوروبا لم تتأثر بتداعيات الهجرة غير الشرعية بفضل جهود مصر

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء.. ويعلق على القمة الأوروبية المصرية

مد التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر.. وتوجيهات عاجلة للمحافظات