وجه النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، سؤالًا عاجلًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن تعميم تجربة محافظة القاهرة في تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين من رفع تعريفة الركوب بعد تعديل أسعار الوقود، مؤكدًا أن هذه التجربة تمثل نموذجًا يُحتذى به في ضبط الشارع وحماية المواطن من أي استغلال.

وأشاد "طنطاوي" بما أعلنه اللواء الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، من تفعيل الخطين الساخنين (114) و(15496) لتلقي شكاوى المواطنين حول مخالفات الأجرة أو التعريفة الجديدة، ومتابعة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية على مدار اليوم، موجهًا الشكر للمحافظ على توجيهاته لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتي السرفيس والمواقف والإدارة العامة للمرور لضمان التزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير ووضع الملصق الرسمي على السيارات.

وأكد النائب أن تعميم التجربة في جميع المحافظات سيضمن تحقيق العدالة ومنع الفوضى في المواقف، خاصة في الأيام الأولى عقب تعديل الأسعار، مطالبًا وزارة التنمية المحلية بإلزام المحافظين بتخصيص خطوط ساخنة مماثلة وتفعيل غرف العمليات على مدار الساعة.

كما دعا "طنطاوي" إلى تشديد الرقابة على محطات الوقود من خلال مديريات التموين والأجهزة التنفيذية، للتصدي لأي محاولات احتكار أو استغلال، مشددًا على أن التصدي لجشع القلة من السائقين واجب وطني، ومتسائلًا: "هل تكفي البيانات الرسمية وحدها لضبط السوق؟ وأين دور المحافظين في الميدان؟ ولماذا لا تُطلق تطبيقات ذكية لتسهيل الإبلاغ الفوري عن المخالفين؟"

واقترح النائب إطلاق تطبيق موحد لتلقي شكاوى الأجرة في كل محافظة، مرتبط بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع إلزام السائقين بوضع رمز QR Code على السيارة يُتيح للمواطن مسحه لمعرفة التعريفة الرسمية وخط السير.

كما طالب بــ الإعلان اليومي عبر وسائل الإعلام المحلية عن الأجرة المقررة وخطوط المواصلات الرئيسية، وتفعيل الغرامات الفورية الإلكترونية بالتنسيق مع المرور لردع المخالفين فورًا، مؤكدًا أن "ما فعله محافظ القاهرة خطوة محترمة تستحق الإشادة، والمطلوب الآن أن تتحول القاهرة إلى نموذج يُعمم لا استثناء يُذكر".