

كتب- محمد شاكر:

واصلت فرق الفنون الشعبية المصرية، تقديم عروضها الفنية ضمن فعاليات مهرجان أسوان "تعامد الشمس"، في يومه الرابع على التوالي، والذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالا بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل.

وعلى مسرح قصر ثقافة الرديسية، تألقت فرقة سوهاج بعرض فني مبهج حمل روح الجنوب وإيقاعاته المميزة، قدمت خلاله رقصات فلكلورية متنوعة منها: السوهاجي، نيل سوهاج، الربابة، فن المربع، التحطيب، والحضرة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي تمايل على أنغام الربابة والمزمار.

وفي نادي كهرباء صحاري بأسوان، أبهرت فرقة كفر الشيخ الحضور بعرض فني زاخر بالألوان التراثية والأنغام الريفية الأصيلة، شمل لوحات من الفلكلور المصري منها: غزل فلاحي، غناوي الفرح، عرب الحامول، نغمات صعيدية، وأفراح الحصاد، بحضور عدد كبير من أهالي المحافظة الذين أشادوا بالأداء المتميز للفرق وما قدمته من لوحات فنية تعكس تنوع التراث.

وينفذ مهرجان أسوان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن خلال الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة أسوان.

وتتواصل الفعاليات اليوم الثلاثاء، مع حفلين فنيين، يقام الأول في السادسة والنصف مساء بمعبد أبو سمبل، بمشاركة فرق الفنون الشعبية المشاركة وهي: أسوان، الأقصر، بورسعيد، العريش، سوهاج، كفر الشيخ، ملوي، والأنفوشي.

أما الثاني فيقام في التاسعة مساء على مسرح السوق السياحي، ويختتم المهرجان صباح غد الأربعاء باستعراضات لفرق المهرجان أمام معبد أبو سمبل بالتزامن مع تعامد الشمس.