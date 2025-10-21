كتب- محمد شاكر:

أثنى سعيد منور لحوتي، مرشح حزب الشعب الجمهوري في انتخابات النواب المقبلة، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأنه "عمل مبادرة الـ150 ألف معلم.

وأضاف "لحوتي"، خلال حواره في برنامج "الطريق إلى البرلمان" الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات موقع "مصراوي": إنني أطالب بمضاعفة هذه المبادرة لتصبح 300 ألف على الأقل حتى يكون بإمكانها تغطية العجز.

وتابع: "المدرس يعمل كذا حاجة في وقت واحد ولا نريد أن ندفن رأسنا في الرمال، ولابد أن تظهر هذه المشاكل ويكون لها حلولا إذا كنت نريد أن نتطور، وهذا دوري بعد نجاحي في البرلمان أن أقدم مقترحا لحل هذه المشاكل".

وأكمل: الإدارة التعليمية في أبو المطامير تحتاج صيانه وتطوير وأتمنى أن يكون هناك مكان جديد يتم إقامته على أحدث النظم، ولو لم نستطع أن نفعل ذلك فسنقوم بصيانتها على نفقتي الشخصية.