وزير الثقافة ومحافظ السويس يتفقدان أعمال تطوير قصر ثقافة السويس

كتب- محمد شاكر:

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء أركان حرب الدكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، أعمال تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة السويس، وذلك لمتابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته السابقة للقصر، والتي وجّه فيها بسرعة دعم المشروع والانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن.

وتفقد الوزير والمحافظ القصر المقام على مساحة إجمالية تبلغ 3880 مترًا مربعًا، ويضم مبنى مكوّنًا من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية على مساحة 1225 مترًا مربعًا، تتوزع بها قاعة المسرح الرئيسي بسعة 480 مقعدًا، وعدد من القاعات والمكاتب الإدارية المتخصصة، وقاعات تدريب للفنون الشعبية والموسيقية، وناديًا للمرأة والتكنولوجيا، ومكتبتين إحداهما عامة والأخرى للطفل، ومرسمًا للفنون التشكيلية، إلى جانب غرف للبروفات والمخازن.

وخلال الجولة، استمع الوزير والمحافظ إلى شرح من الشركة المنفذة حول نسب التنفيذ والجدول الزمني للانتهاء من المشروع، الذي يشمل أعمال تطوير شاملة تتضمن القيام بالمعالجات الخرسانية للعناصر الإنشائية، واستكمال أعمال المباني، وتأسيس شبكات الكهرباء وإنذار الحريق، والأعمال الصحية وصيانة شبكة الإطفاء، إلى جانب تركيب أنظمة التكييف المركزي وشبكات الصوت والضوء والميكانيزم بالمسرح.

كما تشمل الأعمال تركيب الأسقف المعلقة والتشطيبات النهائية من دهانات وإضاءة، بالإضافة إلى تركيب أنظمة الحريق وكاميرات المراقبة وأجهزة الصوت والإضاءة وكراسي المسرح، بما يضمن جاهزية القصر لاستقبال الفعاليات الثقافية والفنية على أعلى مستوى.

وشدد وزير الثقافة على ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير وافتتاح القصر تزامنًا مع احتفالات ثورة 30 يونيو 2026، ليكون جاهزًا لاستقبال الأطفال والشباب خلال الإجازة الصيفية، وليتحول إلى منارة للإبداع ومتنفس ثقافي لأبناء المحافظة، يتيح لهم الفرصة لاكتشاف وتنمية مواهبهم من خلال الأنشطة والفعاليات الصيفية.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أنه سيتابع بشكل دوري سير العمل وبرنامج التطوير حتى الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة النهوض بالبنية الثقافية والفنية في جميع المحافظات.

وفي ختام الزيارة، تبادل الدكتور أحمد فؤاد هنو واللواء الدكتور طارق حامد الشاذلي الدروع التذكارية، وذلك في إطار احتفالات محافظة السويس بعيدها القومي الموافق 24 أكتوبر، تأكيدًا على التعاون المثمر بين وزارة الثقافة ومحافظة السويس في دعم الفنون والإبداع والأنشطة الثقافية لخدمة أبناء المحافظة.