زراعة 4 آلاف شجرة.. محافظ الجيزة يكشف استعدادات محيط المتحف الكبير

كشف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن تفاصيل خطة شاملة لتحسين الخدمات والبنية التحتية في محيط المتحف المصري الكبير، استعدادًا لافتتاحه المرتقب.

وأوضح "النجار"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أن جهود المحافظة تركزت على رفع كفاءة المنطقة المحيطة، حيث تم زراعة 4 آلاف شجرة وأكثر من 2000 نخلة، بالإضافة إلى تركيب العديد من أعمدة الإنارة، وإنشاء 5 آبار لخدمة المنطقة.

وأشار النجار إلى وجود "ترتيبات دقيقة" تهدف إلى ضمان عدم حدوث أي خلل أثناء زيارة القادمين من الخارج، مؤكدًا أن الهدف هو "أن يخرج الزائر بانطباع جيد عن مصر ويصبح سفيرًا لها في بلده".

كما لفت إلى أن هناك جهودًا لتطوير بعض المناطق مثل نزلة السمان ناحية المنصورية، مؤكدًا أن هذا يتم بالتنسيق الكامل مع العائلات الساكنة ودون الإضرار بأي شخص، مشيرًا إلى تحديد عدد معين من الساعات للاحتفالات في تلك المناطق.

وفيما يتعلق بتجميل الطرق المؤدية للمتحف، كشف محافظ الجيزة عن وضع أكثر من 750 مجسمًا لشخصيات تاريخية وسياسية وفنية على جانبي الطريق الصحراوي. كما تم تعليق "بانرات" لصور ملوك من الحضارة المصرية على المباني المجاورة على جانبي الطريق الدائري، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بتوفير بيئة آمنة وجاذبة للزوار من جميع أنحاء العالم.