تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.. انطلاق المرحلة الثالثة من "أسرتي قوتي" بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

09:47 م 20/10/2025
    اطلاق المبادرة القومية أسرتي قوتي
    اطلاق المبادرة القومية أسرتي قوتي
    اطلاق المبادرة القومية أسرتي قوتي

انطلقت صباح اليوم فعاليات المرحلة الثالثة من المبادرة القومية "أسرتي قوتي"، التي نظمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع محافظة الجيزة، بمسرح ديوان عام المحافظة، بحضور المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وهند عبدالحليم، نائب المحافظ، والسيدة داليا عاطف والدكتورة نهى سليمان ممثلي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشاركة 300 أسرة من أسر ذوي الإعاقة وفريق yly التابع لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.

بدأت فعاليات اليوم بافتتاح معرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ضم 16 عارضًا من ذوي الهمم لعرض منتجاتهم المصنوعة بأيديهم، وتلا ذلك افتتاح الندوة التوعوية للمبادرة بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم من قبل الطالب سيف نصار.

ووجه محافظ الجيزة، الشكر للأشخاص ذوي الهمم وأسرهم، مشيدًا بدورهم الفاعل في المجتمع ومساهمتهم في تقديم نماذج مشرفة في مختلف المجالات.

وأكد النجار أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم، من خلال المبادرات الرئاسية والبرامج التنموية والاجتماعية، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتوفير فرص العمل والتدريب المناسبة لهم.

وأشار المحافظ إلى جهود المحافظة في دمج ذوي الهمم في جميع القطاعات، وتوفير بيئة داعمة لتحقيق طموحاتهم، مؤكدًا أن ذوي الهمم يمثلون قوة فاعلة ومصدر إلهام للمجتمع.

وتفقد محافظ الجيزة معرض المنتجات اليدوية للمشاركين من ذوي الهمم، وأشاد بما شاهده من أعمال فنية ومشغولات مميزة تعكس مهاراتهم العالية وإصرارهم على العمل والإنتاج، مؤكدًا دعم المحافظة لمشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر وفتح قنوات تسويقية لهم من خلال المعارض والفعاليات المجتمعية.

كما وجه المحافظ مسؤولي المديريات الخدمية بالمحافظة لتسهيل حصول ذوي الهمم وأسرهم على الخدمات، والتعامل مع شكاواهم ومقترحاتهم بسرعة وكفاءة.

أسرتي قوتي القومي لذوي الإعاقة الجيزة عادل النجار

