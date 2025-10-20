أعلن الشيخ عبدالسلام الزارف العوامي، رئيس الهيئة الدولية لاتحاد القبائل العربية بالمجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، عن دعم المجلس الكامل للرؤية الاستراتيجية الطموحة للدولة المصرية الرامية إلى تنمية الساحل الشمالي الغربي وتحويله إلى قاطرة للاستثمار والتنمية المستدامة على مدار العام.

وأكد "العوامي"، في بيان، أن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي ليس مجرد مشروع عقاري، بل هو مشروع وطني متكامل يهدف إلى تعزيز البنية التحتية وخلق مدن جديدة ذكية وجاذبة للاستثمارات في قطاعات السياحة، والصناعة، والزراعة المتخصصة، واللوجستيات، فضلًا عن خلق فرص عمل للشباب المصري، مما يُساهم في دعم الاقتصاد القومي ومعدلات النمو، علاوة على جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز تنافسية مصر كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية، خاصة في ضوء العوائد الاقتصادية المرتفعة المتوقعة من المنطقة.

وأشار إلى أن المجلس سيعمل على توجيه الوفود الاستثمارية العربية والإفريقية لاستكشاف الفرص المتاحة في هذه المنطقة الواعدة والمساهمة الفعالة في تنفيذ الرؤية الطموحة للدولة.

وثمّن الدور التاريخي والوطني للقبائل العربية في دعم استقرار الدولة المصرية وتنميتها، مؤكدًا أن القبائل العربية، خاصة في مناطق الساحل وسيناء ومطروح، تُعد سندًا حقيقيًا وعمقًا استراتيجيًا للدولة، وخط الدفاع الأول في حماية الحدود وتأمين العمق الاستراتيجي المصري، وتلعب هذه القبائل دورًا حيويًا في دعم المشروعات التنموية التي تطلقها الدولة المصرية في مناطقها، من خلال توفير الأرض، والعمالة، والحفاظ على الأمن المجتمعي، مما يضمن سير عجلة التنمية بسلاسة.

ولفت إلى أن وقوف القبائل العربية إلى جانب الدولة المصرية يُمثل نموذجًا فريدًا للوحدة الوطنية والالتفاف حول القيادة السياسية لدعم مسيرة البناء والاستقرار والتنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، معلنًا عن التزام المجلس بدعم كل ما من شأنه تعزيز قوة واستقرار وريادة الدولة المصرية في محيطها العربي والإفريقي.