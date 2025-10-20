كشف سعيد منور لحوتي، مرشح حزب الشعب الجمهوري عن دائرة أبو المطامير والنوبارية ووادي النطرون في انتخابات النواب المقبلة، عن حلول جذرية لانقطاع المياه.

وقال "لحوتي"، خلال حواره في برنامج "الطريق إلى البرلمان" الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات موقع "مصراوي"،: "عندي مشكلات كتير في موضوع المياه الناس في الأعياد مش بتلاقي المياه وعندي وادي النطرون لا يوجد فيه مياه من الأساس".

وأضاف: "عايز أطمن أهل دائرتي أن هناك خط اسمه 560 جاي من شرق النوبارية وهيكون حل جذري بالنسبة لأبو المطامير وانقطاع المياه خلاص".

وتابع: "هذا الخط من المرجح أن ينتهي خلال 3 شهور مع أول العام الجديد".

وبالنسبة للصرف الصحي أكد "لحوتي"، أن هناك مشكلات مشيرًا إلى أن هناك تغطية 50% فقط من الدائرة بالصرف الصحي وهناك شغل لحياة كريمة"، مشددًا على ضرورة تخصيص ميزانية من المحافظة بشكل عاجل لحل المشكلات الخاصة بالصرف الصحي.