أعلن الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارة الثقافة، فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير، لطلاب المعاهد الأزهرية، وذلك خلال الفترة من الأربعاء، الموافق 8 أكتوبر، وحتى 31 ديسمبر 2025م.

وتقام الجائزة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وتهدف إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين من أبناء مصر.

ويمكن لطلاب المعاهد الأزهرية، الاشتراك والتعرف على تفاصيل المسابقة، من خلال الرابط التالي: هنا

كان قطاع المعاهد الأزهرية قرر مد فترة التقديم مسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن الكريم للعام الدراسي 2025/2026م (مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم حتى يوم 30 أكتوبر الجاري، وجاء هذا القرار وفقا وفقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وحرصًا منه على إتاحة الفرصة كاملة أمام الطلاب، وإعطائهم الوقت الكافي للتقديم والمشاركة في المسابقة.

وتستهدف المسابقة طلاب المعاهد الأزهرية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي)، وطلاب المكاتب الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر، وكذلك طلاب الرواق الأزهري، مع التأكيد على عدم قيد طالب مكاتب التحفيظ والأروقة بالمعاهد الأزهرية في الوقت ذاته، على ألا يزيد سن المتقدم من مكاتب التحفيظ والأروقة عن (18) عامًا في الأول من أكتوبر 2025م، وفيما يتعلق بتنظيم المسابقة، فإنها تتوزع على أربعة مستويات: يشمل المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً مرتلًا بأحكام التلاوة وحسن الأداء، بالإضافة إلى حفظ متن الخريدة البهية كاملاً. أما المستوى الثاني، فيركز على حفظ القرآن الكريم كاملاً فقط. ويتضمن المستوى الثالث حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم، بدءًا من سورة التوبة وحتى نهاية سورة الناس. وأخيرًا، يخصص المستوى الرابع لحفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، ابتداءً من سورة العنكبوت وحتى نهاية سورة الناس.

اقرأ أيضاً:

مديرة اليونسكو تشيد بجهود "التعليم" في خفض كثافة الفصول وارتفاع نسب الحضور إلى 87%

صور.. حفل الخريجين الرسمي 2025 علوم عين شمس

المدارس تبدأ استعدادات تقييم شهر أكتوبر.. والتعليم توضح الضوابط