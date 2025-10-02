كتب- نشأت علي:

أعلن حزب الجبهة الوطنية، برئاسة الوزير عاصم الجزار، اختيار عبد البصير وهبة أمينًا عامًا مساعدًا للحزب بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار استراتيجية تعزيز الهيكل الحزبي بالكفاءات والخبرات الوطنية.

ويتمتع عبد البصير وهبة بخبرة مهنية واسعة تزيد على 17 عامًا في مجالات التطوير العقاري والاستثمار، وهو مؤسس ورئيس مجموعة "وهبة جروب" التي نمت لتصبح كيانًا اقتصاديًا رائدًا متنوع النشاطات، تتبنى رؤية تقوم على الابتكار والتميز.

ويعمل عبد البصير في عدة قطاعات حيوية، منها التطوير العقاري: تنفيذ مشروعات سكنية، وتجارية، وإدارية، وطبية، وفندقية والقطاع الصحي: تشغيل مراكز طبية متخصصة وشركات لتوزيع الأدوية ومجال التعليم: تقديم منصات تعليمية وتدريبية رقمية والزراعة والتصنيع: إدارة مزارع متخصصة في إنتاج وتصدير التمور والمطاعم والضيافة: امتلاك وتشغيل سلاسل مطاعم ومقاهٍ داخل مصر وخارجها.

يأتي هذا الاختيار تجسيدًا لرؤية حزب الجبهة الوطنية في توظيف طاقات الخبراء الوطنيين، والاستفادة من تجاربهم الناجحة في دعم مسيرة الحزب وخدمة أهداف التنمية المجتمعية.