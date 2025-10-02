إعلان نتيجة مسابقة النقل النهري.. وفتح باب التظلمات في هذا الموعد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، اليوم الخميس، نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 57 وظيفة مهندس بالهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل. ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتائجهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية، باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل.

وأشار الجهاز إلى أن باب التظلمات على نتائج المسابقة سيفتح اعتبارًا من غدٍ الجمعة ولمدة أسبوعين، وذلك عبر البوابة الإلكترونية نفسها، في خطوة تضمن حق المتقدمين في مراجعة نتائجهم بدقة وتقديم تظلماتهم حال وجود أي اعتراض.

يُذكر أن الجهاز كان قد أعلن عن فتح باب التقديم لهذه المسابقة يوم 30 يونيو الماضي، حيث جرى استقبال الطلبات إلكترونيًا عبر بوابة الوظائف الحكومية خلال الفترة من 16 يوليو حتى 29 يوليو 2025. فيما عُقد الامتحان الإلكتروني يوم 28 أغسطس، بحضور جميع المتقدمين المؤهلين.

وتأتي هذه المسابقة في إطار جهود الحكومة لتوفير فرص عمل حكومية شفافة ومنظمة، تتيح للشباب الالتحاق بوظائف الدولة بكفاءة. وتُعد الهيئة العامة للنقل النهري إحدى الجهات الحيوية التي تسهم في تطوير منظومة النقل البري والنهري في مصر، والتي تلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني.

كما يعكس إعلان النتائج وفتح باب التظلمات حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الشفافية والنزاهة في إجراءات التوظيف، وتهيئة بيئة مناسبة للمتقدمين للاطمئنان على حقوقهم وتقديم اعتراضاتهم بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن مسابقات التوظيف الحكومية أصبحت من الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة في جذب الكفاءات المؤهلة، وضمان توظيفها في القطاعات المختلفة، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

