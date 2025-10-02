صور.. انتهاء تطوير كوبري أحمد سعيد المعدني بين غمرة والعباسية

حدث ليلًا| القبض على الإخواني أنس حبيب في هولندا وتوقعات طقس الخميس

تفقد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، كوبري أحمد سعيد المعدني، بعد انتهاء مديرية الطرق والنقل بالقاهرة من أعمال تطويره.

وأكد محافظ القاهرة، استمرار أعمال التطوير وتحسين الطرق وكباري ومحاور العاصمة وفقًا للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى حرصه على تقديم سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات لتنفيذ مشروعات الرصف والبنية التحتية.

كوبري أحمد سعيد المعدني، هو أحد الكباري المعدنية بالعاصمة، وتم إنشائه عام 1985 ليربط ما بين امتداد غمرة حتى ميدان العباسية، ويبلغ طوله 350 مترًا، وعرض 11 مترًا.

وشملت أعمال التطوير تنفيذ طبقة إيبوكسيه على الأرضيات للحفاظ على سلامة السيارات، وتحقيق السيولة المرورية أعلى الكوبري، كما تم استعدال ودهان الأسوار، وتخطيط الكوبري بالكامل بالتنسيق مع المرور.

