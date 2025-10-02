

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.



الوطنية للانتخابات": إعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب السبت



أكد المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ستُعلن يوم السبت المقبل تفاصيل الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب، والتي ستُجرى على مرحلتين في 240 دائرة انتخابية بـ 27 محافظة









وزير الزراعة يحسم الجدل بشأن وجود طماطم مسرطنة بالأسواق



قال الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، إن أسعار الطماطم ستعود إلى مستوياتها الطبيعية وتنخفض بشكل ملحوظ خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من الآن.









عبد المنعم سعيد: الجهود الدبلوماسية المبذولة بشأن غزة قد تتعرض لمخاطر



أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أن الأوضاع الحالية في المنطقة لم تبدأ مع بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل تعود جذورها إلى مراحل سابقة منذ بيان الدوحة، مشيرًا إلى أن ما يجري هو انتقال من مرحلة إلى أخرى وصولًا إلى وقف إطلاق النار وترتيبات أوسع للسلام









اتحاد الصناعات": طفرة اقتصادية مرتقبة في مصر عبر هذه القطاعات



كد المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن 28 قطاعًا صناعيًا محوريًا، تشمل أبرز الأنشطة الاقتصادية الواعدة في مصر، تقف على أعتاب قيادة طفرة اقتصادية مرتقبة









أحمد موسى: ملف السد الإثيوبي يُدار بجدية.. ومصر لن تتنازل عن نقطة مياه



كد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تفاوضت مع إثيوبيا على مدار 10 سنوات بشأن السد الإثيوبي، بينما اتخذت إثيوبيا إجراءات أحادية وصفها بـ"البلطجة السياسية الإثيوبية








