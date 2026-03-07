قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن بعض الخطابات المتداولة في المنطقة العربية بشأن الصراع مع إيران تقوم على "تصورات خاطئة" تروج لفكرة أن سقوط النظام الإيراني سيجعل إسرائيل القوة المهيمنة في المنطقة، معتبرًا أن هذا الطرح يتجاهل حقائق الواقع السياسي والعسكري في المنطقة، ويقلل من قدرات الدول العربية ودورها، وعلى رأسها مصر.

وأضاف "عيسى" خلال فيديو نشره عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أن هناك من يروج لفكرة أن بقاء النظام الإيراني يمثل نوعًا من "التوازن الاستراتيجي" في مواجهة إسرائيل، وهو طرح وصفه بأنه قائم على "مغالطات كبيرة"، مؤكدًا أن إيران، بحسب رأيه، حولت صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى صراع مباشر مع عدد من الدول العربية، خصوصًا دول الخليج.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن أي محاولة لتبرير الهجمات التي تستهدف دولًا عربية مثل الإمارات والسعودية والكويت والبحرين أو تقديم الأعذار لها، تعني في جوهرها الانحياز ضد مصالح الشعوب العربية، مؤكدًا أن هذه السياسات تمثل اعتداءً على دول المنطقة وشعوبها ولا يمكن الدفاع عنها أو تبريرها.

وأوضح أن الخطاب الذي يروج لفكرة أن سقوط النظام الإيراني سيؤدي تلقائيًا إلى هيمنة إسرائيل على المنطقة يتجاهل تجارب العقود الماضية، معتبرًا أن هذا الطرح يتكرر دون تقديم أدلة واقعية تدعمه، وأنه يعكس، بحسب تعبيره، قراءة غير دقيقة لموازين القوى في المنطقة.

وشدد على أن مصر دولة ذات ثقل إقليمي كبير وتمتلك قدرات سياسية وعسكرية تجعلها طرفًا مؤثرًا في معادلات المنطقة، مؤكدًا أن الحديث عن أن أمنها مرتبط ببقاء النظام الإيراني يتعارض مع حقائق التاريخ والجغرافيا السياسية، على حد قوله.

واختتم عيسى، حديثه بالتأكيد على أن موقفه ينتقد النظام الإيراني وسياساته في المنطقة، مع التفريق بين النظام والشعب الإيراني، مشيرًا إلى أن إيران دولة ذات تاريخ وحضارة كبيرة، لكنه يرى أن النظام الحاكم فيها تسبب، وفق تقديره، في أزمات وصراعات إقليمية خلال العقود الماضية.

