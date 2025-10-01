"اتحاد الصناعات": طفرة اقتصادية مرتقبة في مصر عبر هذه القطاعات

كتبت -داليا الظنيني:

أكد المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن 28 قطاعًا صناعيًا محوريًا، تشمل أبرز الأنشطة الاقتصادية الواعدة في مصر، تقف على أعتاب قيادة طفرة اقتصادية مرتقبة.

وأوضح البهي، في مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن تحقيق هذه القفزة الاقتصادية يعتمد على استراتيجية مزدوجة تشمل إعادة إحياء الصناعات القديمة والتوسع في الصناعات ذات التوجه التصديري.

وأشار إلى أن الفرص الحالية لتعزيز الصادرات المصرية "حقيقية"، خاصة في ضوء احتمالية التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة وبدء مشاريع إعادة الإعمار في بعض الأسواق العربية المجاورة، ما يفتح آفاقًا جديدة للمنتجات المصرية.

ولتحقيق هذا الهدف، شدد البهي على أهمية جذب الاستثمارات المشتركة، من خلال التعاون مع رؤوس الأموال العربية والشركات العالمية لإقامة مشاريع صناعية جديدة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي ويخلق فرص عمل.

وفيما يخص الجهود الحكومية، لفت البهي إلى أن الدولة تعمل حاليًا على توطين سلاسل التوريد الصناعية وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة. ويتم ذلك عبر تقديم الدعم للصناعات الصغيرة والمتوسطة داخل مجمعات صناعية متخصصة في المحافظات المختلفة.

وختم البهي بالتأكيد على أن الاضطرابات اللوجستية التي كشفت عنها أزمة كورونا عززت قناعة الجميع بأهمية الإنتاج المحلي. وعليه، تحرك اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الهندسية، بدعم حكومي وتسهيلات تمويلية، نحو تشبيك المصانع الكبرى بالصناعات المغذية لضمان استمرارية العملية الإنتاجية.

