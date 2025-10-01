عبد المنعم سعيد: الجهود الدبلوماسية المبذولة بشأن غزة قد تتعرض لمخاطر



أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أن الأوضاع الحالية في المنطقة لم تبدأ مع بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل تعود جذورها إلى مراحل سابقة منذ بيان الدوحة، مشيرًا إلى أن ما يجري هو انتقال من مرحلة إلى أخرى وصولًا إلى وقف إطلاق النار وترتيبات أوسع للسلام.



وأوضح "سعيد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أن جهودًا كبيرة بُذلت خلال الفترة الماضية على المستوى الدبلوماسي، مؤكدًا أن القضية لا ترتبط فقط بترامب ونتنياهو، وإنما بدأت مع عملية جذب مصالح اقتصادية ضخمة تبلغ نحو 4 تريليونات دولار.



وأشار إلى أن الفلسطينيين بحاجة إلى الاستعداد لهذه المرحلة، لافتًا إلى أن العرب للمرة الأولى يكسبون المعركة الإعلامية في ظل التصعيد المستمر.



وحذر من أن الجهود الدبلوماسية المبذولة قد تتعرض لمخاطر، موضحًا أن حركة "حماس" قد تواجه وضعًا عسكريًا غير متكافئ، ما يجعل أي تحرك في هذا السياق أقرب إلى "عملية انتحارية" في غياب توازن القوة على الأرض.



