"الوطنية للانتخابات": إعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب السبت

كتب : داليا الظنيني

11:27 م 01/10/2025

مجلس النواب

كتبت -داليا الظنيني:

أكد المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ستُعلن يوم السبت المقبل تفاصيل الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب، والتي ستُجرى على مرحلتين في 240 دائرة انتخابية بـ 27 محافظة.


وأشار البنداري، في تصريحات لبرنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر، إلى أن المؤتمر الصحفي لإعلان المواعيد الرسمية سيعقد ظهر السبت، موضحًا أن الهيئة ستبدأ باستقبال طلبات الترشح اعتبارًا من الرابع من أكتوبر الجاري.


وشدد مدير الجهاز التنفيذي على أن الهيئة قد استكملت جميع الاستعدادات اللوجستية وتعمل على ضمان الشكل القانوني للعملية، بالإضافة إلى جهودها في توعية الناخبين بأهمية الاختيار المسؤول.


المستشار أحمد البنداري الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

