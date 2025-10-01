وزير الزراعة يحسم الجدل بشأن وجود طماطم مسرطنة بالأسواق

كتبت -داليا الظنيني:



قال الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، إن أسعار الطماطم ستعود إلى مستوياتها الطبيعية وتنخفض بشكل ملحوظ خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من الآن.



وأرجع الوزير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من أول وجديد" مع الإعلامية نيفين منصور، الارتفاع الحالي في الأسعار إلى ما يُعرف بـ "فاصل الزراعة"، موضحاً أن محصول الطماطم يمر بأربع عروات، وأن الفترة الحالية تمثل انتهاء العروة الصيفية، وهو ما يتسبب في هذا التذبذب السعري المؤقت.



على صعيد آخر، نفى وزير الزراعة نفياً قاطعاً ما أُثير مؤخراً بشأن وجود طماطم "مسرطنة"، مؤكداً أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.



وأوضح فاروق أن ظهور بعض الأجزاء البيضاء داخل ثمار الطماطم هو ظاهرة طبيعية لا تستدعي القلق ولا تمثل أي خطر على الصحة.



وبين أن السبب في ذلك يعود إلى الإجهاد الحراري والتقلبات المناخية خلال مرحلة نضج الثمرة، مما يؤثر على تكوين صبغة الليكوبين المسؤولة عن اكتساب اللون الأحمر.



وأكد الوزير أن الطماطم آمنة تماماً للاستهلاك، مشدداً على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات وتلقي المعلومات من المصادر الرسمية.



