لوحات فلكلورية مبهجة لفرقتي الأنفوشي وبورسعيد بمهرجان أسوان

استقبلت المواقع الثقافية بمحافظة أسوان عددا من العروض الفنية ضمن فعاليات مهرجان أسوان، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان.

وذلك احتفالا بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، وتستمر فعالياته حتى 22 أكتوبر الحالي، وسط إقبال كبير وفي أجواء احتفالية مفعمة بالبهجة والتراث المصري الأصيل.

وشهد مسرح قصر ثقافة حسن فخر الدين، لوحات فلكلورية نابضة بالحياة قدمتها فرقة بورسعيد للفنون الشعبية جميعها مستوحاة من البيئة البحرية من بينها الفرح، الخلالة، وآه يا لالالي، بمصاحبة آلة السمسمية التي تعد رمزا لهوية المدينة الباسلة.

وأوضح المدرب محمد أبو صالح أن الفرقة تأسست عام 1964 على يد رواد الفن البورسعيدي محمد مراد لاتونا، أحمد عبده، محمود حسين، وإبراهيم البنا، ثم أعيد تأسيسها عام 2008، مشيرا إلى أنها تستمد طاقتها الفنية من تراث المدينة الذي يجمع بين الأصالة والحداثة.

وأضاف أن عروض الفرقة تجسد مظاهر الحياة اليومية في بورسعيد من أفراح وأغاني الصيادين وحكايات الميناء، وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية بإيطاليا وتركيا وفرنسا وبولندا وفيتنام والمملكة المتحدة والإمارات والأردن، وحصدت عدة جوائز.

وفي قصر ثقافة السباعية، خطفت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية الأنظار بعرضها التراثي الذي جسد جمال الإسكندرية وروحها الساحلية المميزة من خلال لوحات فنية تجمع بين الغناء والرقص الشعبي.

وأكد المدرب ياسر عثمان أن الفرقة حافظت على ملامح التراث السكندري الأصيل، ومثلت مصر في كبرى المهرجانات الدولية، منها ليفكادا باليونان (1995)، برجاس ببلغاريا (1996)، مهرجان الصحراء بتونس (1997)، وعدد من المهرجانات الإسبانية في قادش، خايين، باييس، ولاغورديا عام 1998، إضافة إلى مشاركاتها في روسيا والمجر وفرنسا والأردن وفيتنام.

كما أنها نالت جوائز عدة، أبرزها الجائزة الأولى ودرع المهرجان باليونان (1995)، الجائزة الأولى لأفضل عرض ببلغاريا (1996)، ودرع التميز بمهرجاني قادش ولاغورديا في إسبانيا (1998)، ما يعكس مكانتها الريادية محليا ودوليا.

وشهد العروض حضور لفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية والإعلاميين، وسط تفاعل جماهيري كبير.

وينفذ مهرجان أسوان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن خلال الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسوان، ويشهد اليوم الأحد عروضا متنوعة في الثامنة مساء، حيث تقدم فرقة بورسعيد عرضا فنية على مسرح فوزي فوزي، وتعرض فرقة الأنفوشي بقصر ثقافة كركر، وفرقة الأقصر بقصر ثقافة الرديسية، وفرقة ملوي بقصر ثقافة حسن فخر الدين، وفرقة العريش ببيت ثقافة كلابشة، كما تقدم فرقة كفر الشيخ عروضها الفنية بقصر ثقافة كوم أمبو، بينما تقدم فرقة سوهاج عروضها بميدان المحطة.

