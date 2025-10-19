قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن دور الإعلام والفن في تشكيل الوعي، مهم جدًا، والكلمة مهمة جدًا، فالكلمة قد تشعل ثورة وتخرب دولة، متابعا: "كلمة وليس الحدث".

وأضاف خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ42 والتي تنظمها القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر، أن مسئولية الكلمة كبيرة جدا، ليس على المستوى الفردي، وإنما الكلمة التي تقال وسط جمهور والرأي العام.

وتابع: "الكلام للجمهور العام له تأثير، وهناك علم وفن تحريك البلاد والتأثير فيها، وكي تبقى مصر بخير وسلام، وأمنها محفوظ، لن يتحقق بالعمل فقط وإنما بالفهم والوعي، ومسئولية الناس".