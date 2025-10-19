إعلان

الرئيس السيسي: مسئولية الكلمة كبيرة جدا وقد تشعل والبلاد تقوم على الوعي والفهم

كتب- محمد عبدالناصر:

06:21 م 19/10/2025

الرئيس السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن دور الإعلام والفن في تشكيل الوعي، مهم جدًا، والكلمة مهمة جدًا، فالكلمة قد تشعل ثورة وتخرب دولة، متابعا: "كلمة وليس الحدث".

وأضاف خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ42 والتي تنظمها القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر، أن مسئولية الكلمة كبيرة جدا، ليس على المستوى الفردي، وإنما الكلمة التي تقال وسط جمهور والرأي العام.

وتابع: "الكلام للجمهور العام له تأثير، وهناك علم وفن تحريك البلاد والتأثير فيها، وكي تبقى مصر بخير وسلام، وأمنها محفوظ، لن يتحقق بالعمل فقط وإنما بالفهم والوعي، ومسئولية الناس".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسؤولية الكلمة الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

أشعر بمعاناة المواطنين.. نص كلمة السيسي في الندوة التثقيفية الـ42
عاجل.. استقالة في الجهاز الفني بالزمالك
نجوم الزمن الجميل يتألقون على سجادة الجونة الحمراء بتقنية الذكاء الاصطناعي
"أنا مش لوحدي".. المتهم بـ "جريمة المنشار" في الإسماعيلية يغير أقواله
"منقدرش ننافس السعودية".. حقيقة تصريح كامل الوزير عن صناعة الحديد
هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ ياسين منصور يحسم الجدل