"البحوث الفلكية" تعلن موعد بدء شهر جمادى الأولى لعام 1447 هـ



أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هلال شهر جمادى الأولى لعام 1447هـ سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 26 عصرًا بتوقيت القاهرة المحلي الصيفي، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025م الموافق 29 من ربيع الآخر 1447هـ، وهو يوم الرؤية الشرعية للهلال.



وأوضح المعهد في بيانه أن الهلال الجديد لن يكون قد وُلد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في كل من كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا بإندونيسيا، كما أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس في عدة مدن عربية وإسلامية.



وأشار البيان إلى أن القمر سيغرب قبل الشمس في مكة المكرمة بـ11 دقيقة، وفي القاهرة بـ14 دقيقة، بينما تتراوح هذه المدة في باقي محافظات جمهورية مصر العربية ما بين 11 و14 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فتتراوح الفترات بين 3 و19 دقيقة، وهو ما يعني استحالة رؤية الهلال مساء الثلاثاء.



وبناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025م سيكون المتمم لشهر ربيع الآخر 1447هـ، على أن تكون غرة شهر جمادى الأولى فلكيًا يوم الخميس 23 أكتوبر 2025م.

