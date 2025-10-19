تعليق جديد من السيسي على استهداف السفارات المصرية في الخارج



علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على محاولات استهداف السفارات المصرية في الخارج بعدد من الدول خلال الفترة الماضية.



جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.



وقال الرئيس السيسي: لما بيحاولوا يعملوا حكاية السفارات، مكر والله، كذب، وإفك، بس هي السياسة كده، لكن ربنا مطلع سبحانه وتعالى.



وأضاف رئيس الجمهورية: عشان كده شوفتوا العزة، شوفتوا، مش إحنا، هو دائمًا، ربنا ما يحرمنا أبدًا من نعمه ونصره ويشرفنا دايمًا برضاه.



