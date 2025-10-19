السيسي: متفائل بحالنا جدًا.. والحرب مش بس سلاح

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن مصر لابد لها أن تعبر ظروفها الصعبة.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف الرئيس: لا بد أن نعبر ظروفنا الصعبة، واقتصادنا يتحسن، بما يليق بيكم وأبنائكم وأحفادكم القادمين.

وتابع الرئيس: أنا متفائل جدًا جدًا بحالنا دلوقتي ويمكن في الكلمة هقول بعض النقاط الإيجابية اللي حققناها واللي ربنا ساعدنا فيها كالعادة، الحرب مش بس حرب بالسلاح، دي حرب بالمعرفة والاقتصاد والعلم والوعي والإدارة والثقة والتحمل، دي كلها شكل من أشكال الأسلحة.



