البيئة: نقل وتطبيق أحدث تكنولوجيات إدارة المخلفات وإعادة التدوير

شارك ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، في برنامج تقنيات إعادة التدوير وإدارة المخلفات، الذي عقد بولاية بافاريا الألمانية، بدعوة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وبمشاركة ممثلي عدد من الشركات العاملة في مجال المخلفات بمصر (العربية للأسمنت - تيتان للأسمنت - زيرو كربون - بريق - بلاستيك بنك - ارتقاء - إنفيرون آدابت).

جاء ذلك بهدف التعرف على الشركات الألمانية التي تعمل في مجال تدوير المخلفات وتوليد الطاقة والتكنولوجيات الحديثة في تحسين جودة Rdf والاستفادة من الخبرات ونقل التكنولوجيا في هذا المجال.

وقد تضمنت الزيارة عرض النظام القائم بقطاعات إدارة المخلفات المختلفة في ألمانيا، والآلات المستخدمة في إدارة المخلفات وإعادة التدوير، ومفاهيم تقليل المخلفات وتحويلها إلى طاقة.

وتم تنفيذ عدد من الزيارات للشركات الألمانية التي عرضت المنتجات والخدمات التي تقدمها، والمعدات المتخصصة بأحدث التكنولوجيات والتقنيات العالية في مجال إعادة التدوير والمعالجة، وتكنولوجيا الطاقة والمصانع والهندسة البيولوجية وإدارة إعادة التدوير تحت إشراف الخبراء من مجالات العلوم والبحث والتطوير والتعليم المهني بألمانيا.

وأوضح رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن دولة ألمانيا تعتمد على برنامج فعال لإدارة المخلفات يعتمد على التسلسل الهرمي للمخلفات، والذي يضع منع المخلفات في قمة أولوياته، ثم يأتي بعد ذلك إعادة الاستخدام، ثم إعادة التدوير، وأخيرًا استعادة الطاقة والتخلص النهائي، ويتم تحقيق ذلك من خلال نظام صارم لفرز المخلفات في المنازل، مما يجعل هذا النظام من أكثر الأنظمة نجاحًا في إعادة التدوير عالميًا.

وأشار "عبد الله"، إلى أن البرنامج صمم من خلال إحدى الشركات لترويج الصادرات والتسويق المحلي في ولاية بافاريا الألمانية، بالتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية، ليستفيد منه ممثلي الشركات والمختصين من قطاع إدارة المخلفات وإعادة التدوير والمهتمين بالتحديث والاستثمار في الآلات والمعدات الأخرى من مصر والأردن.

