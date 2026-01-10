والدة السباح يوسف: فيديو النيابة للواقعة كارثي.. ده دليل إدانة رهيب

كشفت الدكتورة فاتن إبراهيم، والدة السباح يوسف، تفاصيل صادمة لفيديو الحادث الذي شاهدته لأول مرة أمام النيابة العامة، مؤكدةً أن مشاهدته كانت قاسية للغاية.

وقالت إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية": "الفيديو بيوضح أن يوسف لما لمس خط النهاية طلع لقدام.. كان يحاول جذب الانتباه لإنقاذه".

وأضافت والدة يوسف أن الفيديو الذي لم يكن منشورًا على السوشيال ميديا، متسائلة: "اختفى فين؟ الناس فين؟ المشرفين فين؟ الحكام فين؟ مديرين البطولة فين؟"، مؤكدةً: "الفيديو ده كارثي بالحرف الواحد.. ده فيديو إدانة رهيب".

وأشارت إلى أن السبب المباشر للغرق سواء كان تشنجًا أو إغماءً ليس هو المبرر الرئيسي، قائلةً: "أيا كان السبب.. هل ده مبرر لمؤسسة كبيرة زي الاتحاد المصري للسباحة في بطولة جمهورية في استاد القاهرة الدولي ما ياخدوش بالهم؟".

وشددت على أن المسؤولية كبرى لأنها سلمت ابنها للاتحاد في منافسة رسمية، مؤكدةً: "أنا مستلمتش ابني تاني.. فين الأمانة اللي أنا أديتها لهم؟".

وكشفت الدكتورة فاتن أن عدد المتهمين في القضية بلغ 18 متهماً وفق بيان النيابة العامة، منهم 4 محتجزين بالفعل وهم الحكم العام ومساعديه ومشرف الإنقاذ.

وأكدت أن رئيس الاتحاد متهم أيضًا في القضية، قائلةً: "أنا وديت ابني لمين؟.. سلمت ابني للاتحاد المصري للسباحة".