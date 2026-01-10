خبير اقتصادي: المواطن لا يأكل من الناتج المحلي بل من الإيراد

أكد الخبير الاقتصادي محمد فؤاد أن خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يمثل هدفًا استراتيجيًا واضحًا للحكومة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أوضح في تصريحاته الأخيرة أن هناك خطة محترفة لتحقيق أدنى مستوى منذ عقود.

وقال فؤاد خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الخطة تعتمد على زيادة الناتج المحلي من خلال الطروحات والاستثمارات، وأضاف أن الوثائق الرسمية مثل السردية الوطنية واستراتيجية المالية العامة تؤكد هذا المسار منذ أشهر.

تابع الخبير أن التركيز على النسبة وليس الحجم المطلق يعني أن النمو الاقتصادي يمكن أن يقلل النسبة حتى لو زاد الدين، مؤكدًا أن تخصيص 50% من عوائد الطروحات لتقليل الدين يمثل إجراءً واضحًا موجودًا في الخطط الرسمية.

وشدد فؤاد على أن المؤشر الذي يهم المواطن مباشرةً هو الإيراد وليس الناتج المحلي الكلي، موضحًا: "احنا ما بنأكلش من الناتج المحلي، بنأكل من الإيراد.. الناتج المحلي في مصر لا يترجم لإيراد بالمقام الأول".

وأكد أن نسبة الإيراد إلى الناتج المحلي في مصر ضعيفة مقارنة بدول أخرى، مما يشكل إشكالية حقيقية.

وأشار فؤاد إلى أن تحسين الإيرادات بالنسبة للناتج المحلي أهم من التركيز على نسبة الدين فقط، مشددًا على أن مصر تحتاج إلى تثبيت اليقين الاقتصادي عبر استدعاء الخطط الرسمية لتجنب الجدل والغموض.

وأكد فؤاد أن انخفاض أسعار الفائدة يمنح حيزًا ماليًا يصل إلى 40-45 مليار جنيه لكل 1% انخفاض، مشيرًا إلى أن هذا يساعد في تعظيم الإيرادات وتخفيف أعباء الفوائد التي تلتهم جزءًا كبيرًا من الموازنة.