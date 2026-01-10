إعلان

خبير اقتصادي: المواطن لا يأكل من الناتج المحلي بل من الإيراد

كتب- حسن مرسي:

12:59 ص 10/01/2026

الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الخبير الاقتصادي محمد فؤاد أن خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يمثل هدفًا استراتيجيًا واضحًا للحكومة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أوضح في تصريحاته الأخيرة أن هناك خطة محترفة لتحقيق أدنى مستوى منذ عقود.

وقال فؤاد خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الخطة تعتمد على زيادة الناتج المحلي من خلال الطروحات والاستثمارات، وأضاف أن الوثائق الرسمية مثل السردية الوطنية واستراتيجية المالية العامة تؤكد هذا المسار منذ أشهر.

تابع الخبير أن التركيز على النسبة وليس الحجم المطلق يعني أن النمو الاقتصادي يمكن أن يقلل النسبة حتى لو زاد الدين، مؤكدًا أن تخصيص 50% من عوائد الطروحات لتقليل الدين يمثل إجراءً واضحًا موجودًا في الخطط الرسمية.

وشدد فؤاد على أن المؤشر الذي يهم المواطن مباشرةً هو الإيراد وليس الناتج المحلي الكلي، موضحًا: "احنا ما بنأكلش من الناتج المحلي، بنأكل من الإيراد.. الناتج المحلي في مصر لا يترجم لإيراد بالمقام الأول".

وأكد أن نسبة الإيراد إلى الناتج المحلي في مصر ضعيفة مقارنة بدول أخرى، مما يشكل إشكالية حقيقية.

وأشار فؤاد إلى أن تحسين الإيرادات بالنسبة للناتج المحلي أهم من التركيز على نسبة الدين فقط، مشددًا على أن مصر تحتاج إلى تثبيت اليقين الاقتصادي عبر استدعاء الخطط الرسمية لتجنب الجدل والغموض.

وأكد فؤاد أن انخفاض أسعار الفائدة يمنح حيزًا ماليًا يصل إلى 40-45 مليار جنيه لكل 1% انخفاض، مشيرًا إلى أن هذا يساعد في تعظيم الإيرادات وتخفيف أعباء الفوائد التي تلتهم جزءًا كبيرًا من الموازنة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الخبير الاقتصادي محمد فؤاد عمرو أديب الحكاية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

6 صور من حفل زفاف ابنة الفنان منير مكرم
زووم

6 صور من حفل زفاف ابنة الفنان منير مكرم

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الشتوية
رياضة محلية

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الشتوية
منها المصرية.. 10 لغات قديمة لا تزال مستخدمة في جميع أنحاء العالم (صور)
علاقات

منها المصرية.. 10 لغات قديمة لا تزال مستخدمة في جميع أنحاء العالم (صور)
3 دقائق و43 ثانية من الإهمال.. النيابة تكشف كيف تُرك السباح يوسف في قاع
حوادث وقضايا

3 دقائق و43 ثانية من الإهمال.. النيابة تكشف كيف تُرك السباح يوسف في قاع
"بفستان أنيق".. أول ظهور لـ لقاء الخميسي منذ أزمتها مع محمد عبد المنصف
زووم

"بفستان أنيق".. أول ظهور لـ لقاء الخميسي منذ أزمتها مع محمد عبد المنصف

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان