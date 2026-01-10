إعلان

أديب: ليه في حالة عدم تفاؤل عند المصريين قبل مواجهة كوت ديفوار؟

كتب- حسن مرسي:

12:58 ص 10/01/2026

الإعلامي عمرو أديب

استغرب الإعلامي عمرو أديب من حالة التشاؤم التي تسيطر على بعض الجماهير المصرية قبل المباراة المرتقبة لمنتخب مصر أمام نظيره الإيفواري في كأس إفريقيا.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "مش عارف ليه الناس مش متفائلة بمباراة كوت ديفوار؟"، مستذكرًا العبارة الكروية "كعبنا عليهم عالي".

وأضاف أديب أن هذا الشعور يبدو وكأنه "عقدة" لدى البعض، على الرغم من حديث الكابتن حسام حسن عن وجود محترفين وعظماء في الفريق.

وتابع: "في حالة عدم تفاؤل عند المصريين.. إيه سببها مش عارف، فيه نكتة بتتردد "لو أي حد عايز حاجة من المغرب يطلبها من حسام لأنه راجع بكرة"

وأرسل رسالة دعم مباشرة للاعبين، مخاطبًا إياهم: "كابتن مرموش، كابتن صلاح، كابتن شناوي.. الكباتن دول كلهم بكرة يعملوا لنا أحلى شغل".

عمرو أديب منتخب مصر مصر وكوت ديفوار

