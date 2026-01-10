أديب: ليه في حالة عدم تفاؤل عند المصريين قبل مواجهة كوت ديفوار؟

استغرب الإعلامي عمرو أديب من حالة التشاؤم التي تسيطر على بعض الجماهير المصرية قبل المباراة المرتقبة لمنتخب مصر أمام نظيره الإيفواري في كأس إفريقيا.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "مش عارف ليه الناس مش متفائلة بمباراة كوت ديفوار؟"، مستذكرًا العبارة الكروية "كعبنا عليهم عالي".

وأضاف أديب أن هذا الشعور يبدو وكأنه "عقدة" لدى البعض، على الرغم من حديث الكابتن حسام حسن عن وجود محترفين وعظماء في الفريق.

وتابع: "في حالة عدم تفاؤل عند المصريين.. إيه سببها مش عارف، فيه نكتة بتتردد "لو أي حد عايز حاجة من المغرب يطلبها من حسام لأنه راجع بكرة"

وأرسل رسالة دعم مباشرة للاعبين، مخاطبًا إياهم: "كابتن مرموش، كابتن صلاح، كابتن شناوي.. الكباتن دول كلهم بكرة يعملوا لنا أحلى شغل".