الرئيس السيسي يشهد اليوم الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة انتصار أكتوبر

كتب : مصراوي

10:12 ص 19/10/2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة - مصراوي:

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، الندوة التثقيفية رقم 42، والتي تنظمها القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

يشارك في الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبدالمجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، وكبار رجال الدولة وعدد من الشخصيات العامة.

عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حرب أكتوبر المجيدة نصر أكتوبر

