أسعار الحج السياحي الخمس نجوم 2026.. القائمة كاملة

حددت وزارة السياحة والآثار، وفقًا لضوابط الحج السياحي 2026، أسعار الحج الخمس نجوم، والتي جاءت على النحو التالي:

سياحي خمس نجوم – أبراج كدانة (من ساحة الحرم وحتى 250 مترًا): 645,000 جنيه.

سياحي خمس نجوم – مخيمات خمس نجوم (أ) (من ساحة الحرم وحتى 250 مترًا): 560,000 جنيه.

سياحي خمس نجوم (ب) (من 250 مترًا من ساحة الحرم حتى 1250 مترًا): 500,000 جنيه.

كان اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لعام 1447هـ، وفقًا لأحكام قانون رقم 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، بما يضمن تنظيمًا دقيقًا لموسم الحج القادم وتقديم خدمات تلبي أعلى معايير الجودة.

وأكد الوزير أن اعتماد هذه الضوابط يأتي في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة الموسم وتحقيق تجربة مميزة لحجاج السياحة، مع تعزيز التزام شركات السياحة بالمعايير المحددة لضمان راحة وسلامة الحجاج طوال فترة المناسك.

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في مختلف مستويات الحج السياحي، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 4 نوفمبر المقبل، وذلك تحقيقًا لمبادئ الشفافية والعدالة في اختيار المواطنين وفقًا للضوابط المقررة.