لميس الحديدي تطالب الحكومة بتوضيح السعر العادل للمحروقات

علّقت الإعلامية لميس الحديدي، على قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار جميع أنواع المحروقات (بنزين، سولار، غاز السيارات، وأسطوانات البوتاجاز)، مؤكدة أنه "لا حديث في مصر يعلو فوق رفع أسعار المحروقات وتأثيرها على الناس".

وخلال تقديمها برنامج "الصورة" على شاشة "النهار"، وصفت الحديدي الزيادات بأنها "كبيرة وليست ضعيفة"، مشيرة إلى أنها الزيادة الثانية في عام 2025، ليصل إجمالي الزيادات في البنزين والسولار إلى 4 جنيهات.

واستعرضت الحديدي، نسب الزيادة، موضحة أن بنزين 95 ارتفع بنسبة 10.5%، والسولار بنسبة 12.9%، بينما شهد غاز السيارات الارتفاع الأكبر بنسبة 43%. كما زادت أسطوانة البوتاجاز المنزلي بمقدار 25 جنيهًا، والتجاري بمقدار 50 جنيهًا.

وحذرت الحديدي من تأثير هذه الزيادة على الأسواق، قائلة: "الزيادة الأخيرة كانت كبيرة وسوف تؤثر على خدمات كثيرة مثل المواصلات وأسعار السلع"، متوقعة أن "سوف نشهد أرقامًا أخرى في معدلات التضخم بعد تراجعه مؤخرًا". وأكدت على أهمية دور الرقابة والانضباط الحكومي لضمان وصول الزيادة الفعلية للمستهلكين بحدودها المقررة.

وطرحت الحديدي عددًا من التساؤلات على الحكومة، مطالبة بـ "فهم منطق الزيادة"، خاصة وأن أسعار برميل البترول انخفضت عالميًا إلى 61 دولارًا، وتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى ما بين 47.5 و48 جنيهًا، وهو ما يخالف الشروط التي ذكرها رئيس مجلس الوزراء سابقًا لتجنب زيادات كبيرة.

ودعت الحكومة إلى توضيح ما يسمى بـ "سعر العادل أو سعر التكلفة"، للبنزين والغاز، متسائلة: "هل بهذه الأرقام وصلنا لسعر التعادل أو سعر التكلفة للبنزين والغاز وأصبحا غير مدعومين؟ محتاجين الحكومة ترد علينا"، مع تثمينها التزام الحكومة بدعم السولار وأسطوانة البوتاجاز.

كما استفسرت الحديدي عن التناقض بين بيان الحكومة الذي أشار إلى عدم وجود زيادة لمدة عام قادم، وتصريح رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بأن زيادة أكتوبر ستكون "آخر زيادة كبيرة"، متسائلة عما إذا كان هذا يعني احتمالية وجود "زيادات أخرى صغيرة" بعد عام.