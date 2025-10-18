بعد مغادرته مجلس الشيوخ.. أول ظهور للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق في حفل

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الحفل الذي أقامه الاتحاد المصري للغرف السياحية لتكريم الدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، بمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط.

شارك في الحفل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران، وم. عادل النجار محافظ الجيزة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذا الإنجاز التاريخي يضيف صفحة مضيئة جديدة في سجل إنجازات الدولة المصرية الحديثة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وتجسيد لقدرة أبناء الوطن على المنافسة في أرفع وأهم المؤسسات الدولية.

وأعرب محافظ القاهرة، عن ثقته في قدرة الدكتور خالد العناني على تحقيق نقلة نوعية في قيادة منظمة اليونسكو مستقبلا وخاصة أن مصر لها تاريخ طويل وتتمتع بثقافة متميزة، مشيرًا إلى أن اختيار الدكتور خالد العناني يمثل تكريمًا لشخصية مصرية متميزة تجمع بين الكفاءة والتميز حيث أنه يمتلك إمكانيات وخبرات، تمثل إضافة لمنظمة اليونسكو، ويعكس الوجه الحضاري والثقافي لمصر صاحبة التاريخ العريق في مجالات الثقافة.