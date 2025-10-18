11 صورة.. السكة الحديد تسيّر الرحلة الـ26 لعودة السودانيين

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جهودها في تسهيل عودة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم، وذلك بتسيير الرحلة السادسة والعشرين من القطارات المخصصة لمشروع "العودة الطوعية"، ليصل إجمالي عدد الركاب الذين تم نقلهم إلى 24,704 راكبًا حتى الآن.

وانطلقت صباح اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 رحلة القطار رقم (1940) من محطة مصر برمسيس وعلى متنها مئات الأسر السودانية متجهة إلى محافظة أسوان، حيث من المقرر أن يصل في تمام الساعة 11:40 مساءً، على أن يعاود رحلته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في الساعة 11:30 من صباح اليوم التالي.

وحرصت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على توفير الإمكانات الفنية اللوجستية اللازمة لتوفير أعلى مستويات الرعاية للمسافرين، وتنفيذ الرحلات المخططة وفقًا للبرنامج الزمني المخطط بالتنسيق مع الجهات القائمة على المشروع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الأشقاء السودانيين الراغبين في العودة الطوعية إلى وطنهم، مؤكدة أن هذه الجهود تجسد عمق الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين المصري والسوداني.

