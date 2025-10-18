إعلان

بدء إجراءات انتخاب رئيس مجلس الشيوخ.. والمستشار عصام فريد مرشحًا وحيدًا

كتب : نشأت علي

01:33 م 18/10/2025

مجلس الشيوخ

بدأ مجلس الشيوخ، اليوم، إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وذلك عقب أداء أعضاء المجلس اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ.

ولم يتقدم أحد للترشح على منصب رئيس المجلس سوى المستشار عصام الدين فريد، ليكون مرشحًا وحيدًا لرئاسة مجلس الشيوخ خلال الدورة الجديدة 2025.

وكشفت مصادر برلمانية أن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن توافقت على الدفع بالمستشار عصام الدين فريد لتولي رئاسة مجلس الشيوخ، خلفًا للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وترأس الجلسة الافتتاحية النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، باعتباره أكبر الأعضاء سنًا، فيما تولى النائبان محمد طارق نصير وأحمد خالد معاونة رئيس الجلسة، بوصفهما أصغر الأعضاء سنًا، إذ لا يتجاوز عمر أي منهما 35 عامًا.

