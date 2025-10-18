إعلان

الفنان ياسر جلال يؤدي اليمين الدستورية عضوًا بمجلس الشيوخ

كتب : نشأت علي

01:15 م 18/10/2025

ياسر جلال عضو مجلس الشيوخ

أدى الفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، اليوم السبت، اليمين الدستورية، عضوًا بمجلس الشيوخ 2025.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ، والتي ترأسها النائب محمد أبو العلا، باعتباره أكبر الأعضاء سنًا.

وشهدت الجلسة الافتتاحية، اليوم، أداء اليمين الدستورية ليبدأ الأعضاء في ممارسة دورهم بمجلس الشيوخ.

وجاء نص القسم كالتالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

