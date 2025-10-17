إعلان

مفتي الجمهورية يعزي وزير الداخلية في وفاة والدة زوجته

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:51 م 17/10/2025

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تقدَّم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في وفاة والدة زوجته.

وتوجَّه مفتي الجمهورية، بخالص الدعاء والرجاء إلى المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

نظير محمد عياد مفتي الجمهورية محمود توفيق وزير الداخلية

