مواعيد جديدة لقطارات الوجه القبلي.. السكة الحديد تكشف التفاصيل

20 صورة من مواقف القاهرة بعد زيادة أسعار المواصلات



كتب - مصراوي:

أعلنت الهيئة العامة للسكك الحديدية، أنه في ضوء حرصها على تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات جمهور الركاب، تقرر تعديل مواعيد بعض القطارات على الوجه القبلى.



وأوضحت أنه تقرر اعتباراً من يوم السبت الموافق 18 / 10 / 2025 تعديل ميعاد قطار 722 ( تحيا مصر ) أسيوط / سوهاج ليقوم الساعة 15:20 بدلاً من الساعة 14:05 طبقاً للجدول المرفق .



وكذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 / 11 / 2025 تقرر تعديل ميعاد قطار 930 ( ثانية فاخرة ) القاهرة / أسيوط ليقوم الساعة 06:30 بدلا من الساعة 08:30 ، مع إضافة مقرر وقوف بمحطة بنى سويف طبقاً للجدول المرفق ، بالإضافة إلى تعديل ميعاد قطار 978 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسيوط ليقوم الساعة 06:45 بدلاً من الساعة 06:30 طبقا للجدول المرفق ، ويترتب على ذلك تعديل مسير قطارى 1006 – 974 طبقاً للجداول المرفقة .

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في بذل كل الجهود الممكنة لتطوير خدماتها بما يضمن راحة وسلامة الركاب، ويُواكب تطلعات المواطنين نحو خدمات نقل حديثة ومتطورة.