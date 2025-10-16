كتب- محمد شاكر:

نظمت جامعة حلوان احتفالية لتكريم الدكتور خالد العناني بمناسبة انتخابه من قبل المجلس التنفيذي لليونسكو لمنصب مدير عام المنظمة.

وذلك بمشاركة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين اتحاد الجامعات العربية، ونخبة من قيادات الجامعة وأعضاء حملته الانتخابية.

وأعرب الدكتور خالد العناني عن بالغ سعادته بالتكريم الذي حظي به داخل رحاب جامعته الأم، جامعة حلوان، التي يفخر بانتمائه إليها كأحد خريجي كلية السياحة والفنادق.

وأكد أن الجامعة تُعد من المؤسسات التعليمية المتميزة لما تقدمه من برامج أكاديمية حديثة تتماشى مع احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن العديد من القيادات والوزراء هم من خريجيها، وهو ما يعكس جودة التعليم الذي توفره الجامعة لطلابها.

كما أشار إلى أن منظمة اليونسكو تأسست عقب الحرب العالمية الثانية بهدف ترسيخ السلام بين الشعوب، بعد أن تبين أن الاتفاقيات السياسية والاقتصادية قد توحد الحكومات، لكنها لا تكفي لتوحيد الشعوب. ومن هنا جاءت أهمية دور اليونسكو في تعزيز التربية والتعليم والثقافة كركائز للتقارب الإنساني.

وأكد تنوع مجالات عمل المنظمة، مشددًا على دعمه الكامل لجهودها خلال المرحلة المقبلة، وموجهًا الشكر والتقدير لكل من ساندوه في رحلة ترشحه لهذا المنصب الدولي الرفيع.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن نتيجة التصويت في المجلس التنفيذي لليونسكو فخر لمصر كلها، وإنجاز يعكس مكانتها الحضارية والثقافية، ويجسد إخلاص الدكتور خالد العناني وتفانيه في خدمة الوطن، سواء خلال عمله الأكاديمي أو في وزارة السياحة والآثار.

وأكد وزير الثقافة أن دعم وزارة الثقافة لترشيحه كان واجبًا وطنيًا وإيمانًا مطلقًا بقيمته وقدرته، مشيرًا إلى أن هذا الدعم لم يكن وليد اللحظة، بل هو مسيرة ممتدة من التعاون والتكاتف، ولعل من أبرز محطاته التزام الوزارة الكامل الذي قطعته على نفسها خلال المحفل الثقافي العالمي الأبرز الموندياكولت بإسبانيا، حين حشدت مصر جهودها لدعم ملف ترشيحه لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، إيمانًا بأنه خير من يُمثّل مصر والحضارة الإنسانية في هذا المحفل الدولي الرفيع.

وأضاف الوزير: "لن أنسى تلك اللحظة التاريخية التي امتزجت فيها مشاعر الفخر والاعتزاز الوطني ونحن نعلن فوزه من قلب دار الأوبرا المصرية في ليلةٍ توافق ذكرى نصر أكتوبر العظيم، حيث كان إعلان فوزه بمثابة نصر جديد يُضاف إلى أمجاد هذا الوطن؛ نصر للثقافة المصرية، ونصر للدبلوماسية، ونصر لرجل حمل اسم مصر في قلبه وعقله."

واختتم الدكتور أحمد فؤاد هَنو، كلمته موجهًا التهنئة للدكتور خالد العناني، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مهمته الأممية الجديدة، كما أعرب عن شكره وتقديره لجامعة حلوان قيادةً وأساتذةً مؤكدًا أن مصر ستظل أبيةً، عزيزةً، ورائدةً، بعلمائها ومثقفيها ومبدعيها.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية دور فريق العمل في المجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى وجود تنسيق كبير بين مختلف الوزارات لدعم حملة الترشيح المصري، معتبرًا أن فوز الدكتور خالد العناني بهذا المنصب الدولي الرفيع استحقاق طبيعي لمصر. وأعرب عن فخره بالنتيجة التي تُجسد دعم الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعلم والعلماء.

ومن جانبه، عبّر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الوطني المميز، مؤكدًا أن فوز الدكتور خالد العناني لا يُعد إنجازًا شخصيًا فقط، بل هو انتصار للعلم والمعرفة المصرية، وتجسيد لقدرة أبناء الوطن على المنافسة في أرفع المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن هذا الفوز تقدير دولي للمكانة الحضارية لمصر ودورها الرائد في ترسيخ قيم السلام والتنوع الثقافي.

كما أعرب محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فخره واعتزازه باختيار العالم الجليل الدكتور خالد العناني، معتبرًا فوزه تتويجًا لمسيرة زاخرة بالعطاء والإنجاز في مجالات الآثار والثقافة والتعليم وحماية التراث الإنساني، مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز حضور مصر في المؤسسات الدولية.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن هذا الإنجاز يمثل شهادة عالمية على ما تقدمه الجامعة من كوادر علمية قادرة على المنافسة والتميز، مشيرًا إلى أن الدكتور خالد العناني مثال للعالم الوطني المخلص، قدم إنجازات خالدة كمشروع طريق الكباش ونقل المومياوات الملكية والمتحف القومي للحضارة، متمنيًا له التوفيق في حمل رسالة مصر الثقافية إلى العالم عبر اليونسكو.

واختتم الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين اتحاد الجامعات العربية، كلمته بالتأكيد على ثقته في قدرة الدكتور خالد العناني على تحقيق نقلة نوعية في إدارة منظمة اليونسكو، مشيرًا إلى أن اختياره يمثل تكريمًا لمصر كلها، وتجسيدًا لكفاءة أبنائها وقدرتهم على تمثيلها في أعلى المواقع الدولي

واختُتمت الاحتفالية بتكريم الدكتور خالد العناني من قبل رئيس جامعة حلوان والوزراء المشاركين، وسط أجواء من الفخر الوطني والاعتزاز بإنجاز جديد يُضاف إلى رصيد مصر في المحافل الدولية.

